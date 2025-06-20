Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Gençliğin Gözünden "Çevre ve İnsan" temalı 15. Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışmasında 4’üncü olan Sivas Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bir süre öğrenciler ve okul idarecileri ile sohbet ederek yarışma ve 4’üncülük derecesini getiren "DODO" isimli kısa film hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, kısa film çalışmaları ile derece alan 11’inci sınıf öğrencileri Sudenaz Yıldız ve Ceren Demirkıran ile 10’uncu sınıf öğrencileri Muhammed Sefa Arslan ve Enver Cabir Özdemir’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.