Bursa Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların bu özel günü coşkuyla yaşamaları için Cumhuriyet Meydanı’nda renkli bir şenlik düzenliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı, 23 Nisan Çarşamba günü rengarenk etkinliklerle 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Saat 13.00’te başlayacak programda müzikten dansa, sihirbazlık gösterilerinden eğitici atölyelere kadar çocukların ilgisini çekecek birbirinden keyifli aktiviteler yer alacak. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yasemin Arslan’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan program gönüllü müzik eğitim çalışmaları öğretmenlerinden oluşan Grup Meç’in konseriyle devam edecek. Jonglör gösterisi, bubble show, ateşbaz, sihirbaz ve zumba gösterilerinin yer alacağı etkinliklerde Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu da konser verecek. Nilüfer Halk Dansları Çocuk Grubu da dans gösterileriyle etkinliklerde yer alacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda ayrıca çeşitli eğitici ve eğlenceli atölyeler de düzenlenecek. Seramik pano, doodle, gezici renkler ayraç, okçuluk ve badminton, yüz boyama, keçeden anahtarlık, bileklik ve resim çerçevesi yapımı atölyelerinde çocuklar hem eğlenecek hem de yeteneklerini geliştirecekler. Çocukların meydanda hazırlayacağı seramik pano ise kalıcı bir eser olarak Nilüfer Belediyesi tarafından sergilenecek.

Etkinliklerde Nilüfer Belediyesi’nin Gezisi Kütüphanesi de yer alacak. Ayrıca alanda bulunacak NAK aracı, zabıta aracı, zabıta bisikleti ve ambulans ile çocuklara meslekler de tanıtılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş en değerli bayramlardan biri olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu anlamlı günde tüm çocuklarımızı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyoruz” dedi.