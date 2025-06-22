Nilüfer Kent Konseyi, 28. Olağan Genel Kurulu’nda kentin demokratik şekilde yönetilebilmesi için ortak düşünüp, katılımcı hareket etmenin önemi vurgulandı. “Gençliğin Kentte Sözü Var” oturumunda ise gençlerin kent yönetimine katılımı konuşuldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi, 28. Olağan Genel Kurulu’nu Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirdi. Seçimsiz yapılan genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Berkay Aydın, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, birlikte düşünüp, hareket etme yönünde bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi. Ortak akılla yönetim anlayışı sergilemeye çalıştıklarını anlatan Başkan Şadi Özdemir, buradaki en önemli paydaşlardan birisinin de Nilüfer Kent Konseyi olduğunu dile getirdi. Bu nedenle daha kuvvetli ve katılımcı bir yapıya sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, ilçede yaşayan yaklaşık 600 bin kişinin sosyolojik yapısı ve üniversitesi öğrencisi genç potansiyelin bulunduğuna dikkat çekti. Buradaki katılımın artacağına inandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Herkesin sesinin yansıdığı ve herkesin burada kendini iyi hissettiği bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise kentlerin demokratik şekilde yönetilmesinde kent konseylerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye genelinde bu yapıların belediye başkanı ve onun anlayışı üzerinden ilerlediğini belirten Sarıbal, ancak Nilüfer’in başladığı günden beri izlediği politika ile burada ayrıştığına dikkat çekti. Nilüfer’in hiçbir siyasi ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden hareket ettiğini söyleyen Sarıbal, “Bunu çok kıymetli buluyorum. Teşekkür ediyorum. Ancak bunu biraz daha açmak lazım. Daha demokratikleştirme lazım. Kentin sosyolojik, inanç kimliklerinin de içine girecek bir yapıyı oluşturmamız lazım” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Berkay Aydın ise 6 aylık faaliyetlerinden bahsetti. Konsey ve çalışma gruplarının durumu ile ilgili bilgi veren Aydın, güçlü demokratik yapının oluşması için çabaladıklarını aktardı. Yürütme olarak 1 senedir görev yaptıklarını hatırlatan Aydın, bugünkü genel kurulda günlük faaliyetleri saymak değil, genel çerçeveyle birlikte bakmak istediklerini söyledi. Sunuştan sonra birlikte düşünmek istediklerini aktaran Aydın, “Hayatım boyunca birçok siyasi, akademik faaliyette birçok kongreye katıldım ama daha verimli olması için bazen durup birlikte düşünebilmeyi gerçekleştirmek lazım” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ise önümüzdeki dönemde kent konseylerine çok iş düştüğünü belirterek, daha çok çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından ara verildi. Daha sonra “Gençliğin Kentte Sözü Var” başlıklı oturum gerçekleşti. Gençlik Örgütleri Forumu (GOFOR) adına Cansu Ceylan, Emek Gençliği adına M. Emin İşlek, Sol Genç adına Vuslat Su Yiğit ve CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora konuşmalarıyla gençlerin kent yönetimine katılımının önemine dikkat çektiler.