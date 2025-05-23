Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Müzelerin Geleceği Çalıştayı”nda kent müzeciliği için yeni yol haritası çizildi. Başkan Şadi Özdemir, “Yaylacık Kurtuluş Müzesi’ni bu yıl açacağız. Nilüfer’i ‘Müzeler Kenti’ yapacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında “Müzelerin Geleceği Çalıştayı”nı düzenledi.

İki gün süren etkinlikte müzecilik uzmanları, kent müzeciliğinin geleceğini tartıştı. İlk gün Nilüfer’in müzeleri gezildi, ikinci gün Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde çalıştay yapıldı. Çalıştayda dijital dönüşüm, koleksiyon yönetimi ve müze eğitimi ele alındı.

ÖZDEMİR: “BEŞ MÜZEMİZLE ÖRNEK OLDUK”

Çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Ahmet Erdönmez, Dr. Ceyhun İrgil ve çok sayıda davetli katıldı. Özdemir, “Beş müzemizle 582 bin 588 ziyaretçi ağırladık, ulusal ve uluslararası ödüller kazandık. Bu yıl Yaylacık Kurtuluş Müzesi’ni açarak Nilüfer’i ‘Müzeler Kenti’ yapmayı hedefliyoruz” dedi.

ICOM’un 2025 teması “Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği” çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, Burçak Madran, “Koleksiyonsuz müze olmaz. Tasarım işlevden gelir” derken, Prof. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet, müzelerin eğitsel gücünü vurguladı. Prof. Dr. Nevra Ertürk Güngör, koleksiyonların bağlama oturtulması gerektiğini, Cihan Çolak dijitalleşmenin zorluklarını, Dr. Gül Pulhan ise müzelerin iş birliğiyle daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini belirtti. Dr. Ceyhun İrgil, yaşayan müze anlayışını, Ahmet Erdönmez ise koleksiyonların hikâyelerinin değerini vurguladı.

Çalıştay, “Bursa Müzelerinin Geleceği Haritası”nın oluşturulmasıyla sona erdi. Nilüfer, müzecilikte öncü bir kent olma yolunda yeni adımlar attı.