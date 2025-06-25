Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kozahan esnafıyla kahvaltıda buluşarak, tarihi çarşıda ticari hayatı aksatmadan ve turizmi engellemeden aslına uygun restorasyon çalışmalarının başlayacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, dünyaca ünlü Kozahan’da esnafla bir araya geldiği kahvaltı programında, çarşının restorasyon projesi hakkında bilgi verdi. Esnafın görüşlerini dinleyen Aydın, Kozahan’ın Bursa’nın 400 yıllık mirasını korumak için çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Başkan Aydın, 2011’de onaylanan rölöve projesi kapsamında, üniversiteden beklenen bilirkişi raporunun bir hafta içinde tamamlanacağını ve Anıtlar Kurulu’nun restorasyon projesini onaylamasıyla çalışmalara başlanacağını açıkladı. “Ticari hayatı aksatmadan, gerekirse gece çalışarak ve Kapalı Çarşı modelinde olduğu gibi kısım kısım restorasyon yapacağız” diyen Başkan Aydın, Anıtlar Kurulu’nun da bu yaklaşımı desteklediğini vurguladı.

DEPREM RİSKİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE

Kozahan’da kolonların kesildiği yönündeki bilgilere dikkat çeken Aydın, “Bursa bir deprem bölgesi. Kozahan’ın ayakta kalması için bu çalışma hayati önem taşıyor” dedi.

Restorasyonun maliyetinin kamu kaynakları, Bakanlık ve fonlarla desteklenmesi için görüşmeler yürüttüklerini belirten Başkan Aydın, “Amacımız, Kozahan’ın turizmdeki yerini koruyarak uzun yıllar hizmet vermesini sağlamak” diye konuştu.

Çalışmaların bu yıl sonunda başlayabileceğini ifade eden Aydın, Anıtlar Kurulu süreçlerinin titizliği nedeniyle net bir tarih vermenin zor olduğunu, ancak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerini engellemeden restorasyonu tamamlayacaklarını belirterek, “Esnafımızın iş birliğiyle Kozahan’ı geleceğe taşıyacağız” dedi.

Kozahan esnafı, restorasyon projesi ve destekleri için Başkan Aydın’a teşekkürlerini iletti.