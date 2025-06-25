AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kendisi hakkında ‘videocu’ benzetmesi yapan Başkan Çavuşoğlu’na "Çık karşıma, kimin kapasitesi kime neyi ne kadar öğretecek bütün hemşerilerimiz görsün" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun belediye meclis kürsüsünden kendisine ‘Videocu’ ifadesi kullanmasına yanıt verdi. Başkan Subaşıoğlu, AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen kamp dönüşünde açıklamalarda bulundu.

"AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki açıklamasında, "Bana o videocuya öğreteceğim demiş. Ben de diyorum ki çık karşıma, kimin kapasitesi kime neyi ne kadar öğretecek bütün hemşerilerimiz görsün" dedi.

Yapılan eserleri sıraladı, tartışmaya davet etti

AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanlığı yaptığı 2014-2019 döneminde hayata geçirdiği projeleri sıraladı. Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Kültür Merkezi’nden başlayalım. Bereketler Toplantı Sergi Salonundan, Kütüphaneye, Ornaz Vadisinden, Selçukbey Spor Eğitim Merkezinden, Engelsiz Yaşam Akademisine kadar gel seninle belediyecilik tartışalım" dedi.