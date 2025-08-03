Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, İznik’in Orhaniye Mahallesi’nde bir cami kubbesine yuva yaparken sıkışan ve yaralanan bir kuşu kurtardı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde itfaiye ekiplerinin bir kuşu kurtardı.

Cami kubbesine yuva yaparken sıkışan ve yaralanan kuş, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1952009181562613891

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri, kurtarılan kuşu tedavi için İznik Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ekipler, “Özgürce uçsun diye! Tedavisi için ilçe belediyesi ekiplerine emanet ettiğimiz sevimli misafirimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Can dostlarımızın daima yanındayız” ifadeleriyle hayvanlara verdikleri önemi vurguladı.