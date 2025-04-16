Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Isparta’da yapılan 2025 yılı Lider Yıldızlar Küçükler Minikler Türkiye Şampiyonasından 2 ikincilik ve 1 üçüncülükle döndü.BURSA (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 Lider Yıldızlar Küçükler Minikler Türkiye Şampiyonası 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirildi.

2 gün süren şampiyona boyunca minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. İnegöl Belediye Spor Kulübü de dağcılık branşı sporcularıyla şampiyonadaki yerini aldı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü 14 sporcu ile katılım sağladığı şampiyonada sporcuların elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Toplamda 250 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk günü İnegöl Belediyespor formasıyla yarışan 4 sporcumuz finale kaldı. Zorlu mücadelede finalde; yıldız erkek kategorisinde Işık Altunçubuk 2’ncilik, minik kızlar kategorisinde Beril Korkmaz 2’ncilik ve Beren Öztürk 3’üncülük kürsüsüne çıkarak İnegöl’e madalya kazandırdı.