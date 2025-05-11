Üstün Dökmen’in kaleme aldığı ve Volkan Derman yönetmenliğinde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı “Komşu Köyün Delisi” tiyatro oyunu, gala gösterimiyle izleyiciyle buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin kurulduğu 2011 yılından bu yana 20 farklı oyunla izleyici karşısına çıkan Şehir Tiyatrosu, 21’inci oyunu olan Komşu Köyün Delisi’nin gala gösterimini gerçekleştirdi.

Her geçen gün kendini geliştiren ve büyüyen İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Üstün Dökmen’in yazıp Volkan Derman’ın yönettiği “Komşu Köyün Delisi” isimli oyunu İnegöl sahnesinde izleyiciyle buluşturdu.

2 perdelik komedi türündeki oyun, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 30 kişilik ekiple sahneye taşındı.

3 aydır hazırlıkları süren oyun, İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gala gösterimiyle ilk kez izleyici karşısında sahnelendi.

Mizahi öğelerle toplumsal eleştiriyi harmanlayan, düşündüren ve güldüren bir tiyatro oyunu olan ve ilk olarak 2002 yılında Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Komşu Köyün Delisi oyunu, İnegöllü sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Oyun belirli aralıklarla İnegöllülerle buluşmaya devam edecek.

KOMŞU KÖYÜN DELİSİ OYUNUNUN KONUSU

Oyun, Çavuldur Köyü'nde geçmektedir. Yıllardır muhtarlık görevini sürdüren Halis Ağa, yaklaşan seçimlerde rakiplerinin çıkacağını düşünerek köylülerinin oylarını kazanmak için farklı bir yöntem arar. Tüm köylerin bir delisi olduğunu düşünür ve köyünde eksik olan şeyin bir deli olduğuna karar verir. Gazeteye “Köyümüze Akıllı Bir Deli Aranıyor” ilanı verir. Psikoloji öğrencisi Tolga, bu ilanı görerek tez konusu yapmak amacıyla başvurur ve “Deli Hamdi” karakterini oluşturur. Köy halkı, Deli Hamdi'nin etrafında toplanmaya başlar ve olaylar gelişir.