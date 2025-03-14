Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mart Tıp Bayramında İnegöl’ün hekimlerini unutmadı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sadık Ünalan'ın da hazır bulunduğu ziyarette hekimlerin ve sağlık çalışanlarının günü kutlandı.

İnegöl Devlet Hastanesinde Başhekim Hayrettin Göçmen ile hastane yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Taban ve beraberindeki heyet, hastane yönetim kadrosuyla toplantı salonunda bir araya geldi.

Burada yapılan görüşmelerin ardından hastanedeki hekimler tek tek dolaşarak Tıp Bayramları kutlandı. Sağlık çalışanlarına çiçek hediye edildi.