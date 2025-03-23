Bursa'ya bağlı İnegöl Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan “Sürekli Verimlilik” çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Her alanda kendini geliştirme ve yenilemeye özen gösteren İnegöl Belediyesi’nde 2020 yılında başlatılan Sürekli Verimlilik çalışmaları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarda üniversite iş birlikleri ile ön plana çıkan İnegöl Belediyesi’nde, İç Kontrol Sistemi odaklı çalışmalarda da Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte hareket ediliyor.

Her yıl Üniversitenin destekleriyle iç kontrol sisteminin mevcut niteliğinin artması ve standartlarının korunması amacıyla bir dizi çalışmalar yürütülen İnegöl Belediyesi’nde iç kontrol standartlarına uyum düzeyinin artırılması için her müdürlükte görevlendirilen İç Kontrol Sorumluları tarafından sürekli iyileştirme çalışmaları devam derken, çalışmalar neticesinde hazırlanan eylem planı akademik kurul koordinasyonunda gözden geçirilmektedir. Ayrıca takip eden dönemlere dair de idarenin ödevleri belirlenmektedir.

2024-2025 Dönemi İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında; online anket, anket analizi, iç kontrol standartlarına uyum düzeyi odaklı izleme değerlendirme analizi gibi ilgili tüm çalışmalar online olarak yapılan “Gözden Geçirme Toplantısında” ele alındı.

Toplantıda, iç kontrol sistemine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken yapılan anket sonuçları ve eylemlerin gerçekleşme durumları gözden geçirildi. 2020 yılından bu yıla iç kontrol sistemi odaklı elde edilen verimlilik artışı ve olumlu kazanımlar toplantıda ele alındı. Toplantı; Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zerrin Fırat ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir koordinasyonunda gerçekleştirildi. Akademisyenler, Belediyenin iç kontrol süreçlerindeki gelişimini değerlendirerek, süreç iyileştirmeleri ve kalite standartları konusunda öneriler sundular.

Öte yandan, ilgili eylem planının tamamlandığı ve kısa süre içerisinde İnegöl Belediyesi’nin web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulacağı da açıklandı.