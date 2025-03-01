Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve 28 Şubat Platformu ortaklığıyla, 28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla Ulucami Gazi Orhan Parkı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Açıklamaya AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş de katıldı.

Basın açıklamasını 28 Şubat Platformu Başkanı Arif Çelenk yaptı. 28 Şubat sürecinin mağduriyetlerini ve demokrasiye vurulan darbeyi hatırlatan Başkan Çelenk, bu karanlık dönemin asla unutulmayacağını belirterek, "Ancak zulmün olduğu yerde direniş de vardır. 28 Şubat’ın karanlık günlerine rağmen, milletimiz inancından, değerlerinden ve onurundan taviz vermedi. Başörtüsü yasağına karşı meydanlarda direnen kadınlar, ‘Bu zulme boyun eğmeyeceğiz’ diyen gençler, demokrasiyi savunan onurlu insanlar, bu kara dönemin sona ermesini sağladı." İfadelerini kullandı.

‘GEÇMİŞİN KARANLIK GÜNLERİNE ÖZLEM DUYANLAR HALA VAR’

28 Şubat zihniyetinin tamamen yok olmadığını, hâlâ geçmişin karanlık günlerine özlem duyanlar olduğunu söyleyen Çelenk, bu süreci yaşayanların asla o günleri unutmayacağını ve unutturmayacağını ifade etti. Açıklamada, 28 Şubat sürecinde eğitim hakları gasp edilen gençlerden, işlerinden edilen insanlara kadar geniş bir mağdur kitlesinin olduğu, bu mağduriyetlerin yıllarca sürdüğü dile getirildi.

‘MEDYA VE SERMAYE ÇEVRELERİ SÜRECİ KIŞKIRTTILAR’

Sürecin yalnızca siyasi değil, ekonomik ve sosyokültürel boyutlarıyla da bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü belirten Çelenk, "28 Şubat süreci, inançlı iş adamlarının kara listeye alınarak ekonomik ambargolarla baskı altına alınmasını, imam hatip mezunlarının katsayı engeliyle üniversite eğitiminden mahrum bırakılmasını ve inançlarından dolayı insanların fişlenmesini beraberinde getirdi. Medya ve sermaye çevreleri de bu sürecin destekleyicileri oldu, manşetlerle darbe sürecini kışkırttılar. Adalet tam anlamıyla tesis edilene karşı mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.