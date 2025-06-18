Bursa Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi’nde eğitim gören minikler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Muratoba Mahallesi’nde bulunan, belediyeye ait serayı ziyaret eden minikler, hem üretimin temelini yerinde görme fırsatı buldu hem de doğayla buluştu.

Öğretmenleri rehberliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklar, serada yetiştirilen ürünleri dikkatle inceledi. Öğrenciler, dalından kopardıkları taze sebzeleri büyük bir merak ve heyecanla topladı.

Ziyaret sırasında Park ve Bahçeler Müdürü Alihan Kuzu, çocuklara çeşitli sebze tohumları hediye etti. Çocuklara tohumların nasıl ekileceğini ve nasıl bakılması gerektiğini anlatan Kuzu, küçük yaşlarda doğayla bağ kurmanın önemine dikkat çekti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu gezilerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Başkan Deviren, “Uğur Böcekleri Kreşi öğrencilerimizin seramızı ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duydum. Miniklerin toprakla buluşması, doğayla tanışması ve üretimin ne demek olduğunu yerinde gözlemlemesi çok kıymetli. Bu noktada duyarlı öğretmenlerimizi kutluyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın erken yaşlarda doğa sevgisi kazanması, onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirecektir” ifadelerini kullandı.