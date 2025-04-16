Bursa Gemlik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Depreme dayanıklı, modern yapılar inşa etme hedefiyle önemli adımlar atılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BURKENT Genel Müdürü İnan Keser, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Emrecan Uzunkaya, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleriyle birlikte, yıkım sürecinin ardından BURKENT ve GEMTAŞ ortaklığıyla inşasına başlanan Orkent Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Kentteki en köklü ve en fazla bloktan oluşan sitelerden biri olan Orkent’te yüzlerce vatandaşın güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Başkan Deviren, sitenin en modern ve güvenli şekilde yeniden inşa edileceğini vurguladı.

Orkent incelemesinin ardından, uzun süredir verimli bir şekilde kullanılmayan ve ilçenin merkezinde yer alan alışveriş merkezinde de değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Deviren, bu önemli yapının özellikle gençlere yönelik projelerle yeniden canlandırılarak Gemlik'in sosyal hayatına kazandırılacağını ifade etti.