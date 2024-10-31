Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekiplerince kazaların önüne geçmek için yaptığı uygulamada 1 haftalık bilanço açıklandı. 9 bin 341 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre; 7341 araç ve araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddelerinden 2030 olmak üzere, toplamda 9371 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezalarının uygulandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaştığı bilançoda, bin 190 sürücüye ‘hız sınırını’ aşmaktan 148 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, bin 456 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 411 sürücüye kask takmamaktan, 415 sürücüye ışık ihlalinden, 258 kamyona yasak saat uygulamasından, 104 araç sürücüsüne drift yapmaktan, 443 sürücüye ehliyetsiz araç sürmekten 704 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, bin 453 araç sürücüsüne yasak parktan, 753 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymamaktan idari ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulamaların devam edeceğini ifade edildi.