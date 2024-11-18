Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Caz Pazarı’ konserlerinin son konuğu, Türkiye'nin en değerli caz vokalistlerinden Birsen Tezer oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen ‘Caz Pazarı’ konserleri, caz müziğin keyifli tınılarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Projenin son konuğu, Türkiye'nin en değerli caz vokalistlerinden Birsen Tezer oldu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Birsen Tezer ve müzisyen arkadaşlarının harika performansı ve salonun büyüleyici ambiyansı, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yüksek enerjisi ve duygusal yorumuyla dinleyenlere müzik ziyafeti sunan Birsen Tezer, konserin sonunda dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergis, Birsen Tezer'e çiçek takdiminde bulundu.