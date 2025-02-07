Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ arasında kentin inovasyon ve teknoloji alanındaki potansiyelini güçlendirmek hedefiyle ‘Genel İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin inovasyon ekosistemine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ arasında ‘Genel İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokol kapsamında akıllı kent projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayindeki teknolojik bilgi birikiminin sivil sektöre aktarılması, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası projelerde iş birliği kapasitesinin artırılması, girişimcileri destekleyecek kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarının oluşturulması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yer alan havuzlarda alg patlamaları sonucu yüzeyde tabaka oluştuğunu, canlı teması fazla olduğu için kimyasal kullanılamadığını, su sirkülasyonu ve havuz temizliği nedeniyle yüksek miktarda su tüketildiğinin görüldüğünü söyledi. Bu doğrultuda Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ iş birliğiyle ‘ultrasonik sistemlerle alg patlamalarının yüzeye çıkmasının önlenmesine’ dair pilot uygulama yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, pilot uygulamanın TS ISO EN 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi kapsamında açık inovasyon çalışması olarak yürütüldüğünü belirtti. Çalışmaların sürdürülebilmesi için Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ ile genel iş birliği protokolü imzaladıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Protokol kapsamında akıllı kent projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayindeki teknolojik bilgi birikiminin sivil sektöre aktarılması, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası projelerde iş birliği kapasitesinin artırılması, girişimcileri destekleyecek kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarının oluşturulması amaçlanıyor. Bu işbirliğinin Bursa’nın inovasyon ekosistemine de katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdür vekili Berker Emre Tok, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan genel iş birliği protokolü ile kentin yararına önemli çalışmalara imza atılacağını dile getirdi.