Bursa’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiyi her alanda desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, göreve geldikleri günden bu yana çiftçilere 1 milyon 315 bin adet fide ve fidan, 1 milyon ton tohum, 12 milyon 230 bin metre damla sulama borusu ve 103 bin 400 kg sıvı gübre dağıtımı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla 17 ilçede kapsamlı çalışmaları sürdürüyor.

Fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine, eğitimden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımda kaliteli üretimin artması amacıyla desteklerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’ni ve Sıvı Gübre Tesisi'ni hizmete alarak çevreci bir anlayışla üretilen ürünleri çiftçilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi; BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, HAGEL ve Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla çiftçinin üretimini, gelirini ve yaşam standartlarını artıracak çalışmaları bir bir hayata geçiriyor.

Köyden kente göçün önüne geçmek ve üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve geldikleri günden bu yana çiftçilere toplam 1 milyon 315 bin 839 adet fide ve fidan, 1 milyon 35 bin 82 ton tohum, 103 bin 400 kilogram sıvı gübre ile birlikte 12 milyon 230 bin metre damla sulama borusu dağıtımı yaptıklarını belirtti. "Üreticiyi yalnızca üretim aşamasında değil, pazarlama sürecinde de destekliyoruz" diyen Başkan Bozbey, bu kapsamda çiftçilerimizden 923,65 ton meyve satın alarak doğrudan destek olduklarını, önümüzdeki süreçte desteklerimizi artırarak sürdüreceklerini söyledi.