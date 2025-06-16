Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM, bu yıl da 13 plajda 165 kişilik ekiple göreve başladı. Ekipler, haftanın 7 günü görev başında olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Pazar günü itibariyle deniz sezonunu açtı. Kocaeli İtfaiyesi’ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), başta Karadeniz sahilleri olmak üzere 13 ayrı bölgede, 165 kişilik ekiple göreve başladı. 9’u mavi bayraklı olmak üzere toplam 13 bölgede, haftanın 7 günü, 165 kişilik ekip, vatandaşların can güvenliğini sağlıyor. Önemli bir hizmeti sürdüren KOSKEM ekipleri, 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde can kurtarıyor. Geçtiğimiz 2024 sezonunda 2 bin 238 kişi, 2005 yılından bugüne kadar ise toplam 20 bin 759 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

KOSKEM, Kandıra’daki Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Kum Yalı Sahili, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda görev yapıyor.

2025 sezonu boyunca sahillerde Kocaeli İtfaiyesi’ne; gönüllü itfaiyeci, AKUT, MAG, DK9, YÜDAK, Kocaeli Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü, İ.S.A.R ve Kılavuz Arama Kurtarma Derneği destek verecek.