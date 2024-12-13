Bursa Adliyesi’nde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında bir resmi görevlinin de bulunduğu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Uluyol’daki Bursa Adliyesi’nde cinayet davasının görüldüğü 6. ağır ceza mahkemesinde saat 11.00 sıralarında yaşanan silahlı saldırıda ilk bilgilere göre aralarında resmi görevlinin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.