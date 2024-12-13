Karadeniz Bölgesi’nin ilk resmi arkeolojik kazısı olan Akalan Kalesi ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Akalan Kalesi’ndeki çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek çalışmaların tarihsel önemine dikkat çekti.

Samsun Akalan Kalesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Kazı Heyeti Başkanı Arkeolog Dr. Michael Deniz Yılmaz’ı makamında ağırlayan Başkan Doğan, Akalan Kalesi’nin turizme kazandırılması noktasında da Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Akalan Kalesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Kazı Heyeti Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi Arkeolog Dr. Michael Deniz Yılmaz’ı makamında ağırladı. Ziyaretin ana gündemini Karadeniz Bölgesi’nin ilk resmi arkeolojik kazısı olan Akalan Kalesi oluşturdu.

Akalan Kalesi’nde yapılan çalışmaların tarihsel önemine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimiz her konuda bir kültür hazinesi. Akalan Kalesi de bu hazinelerin en önemlilerinden biri. Bu değerin gün yüzüne çıkarılması adına sürdürülen arkeolojik çalışmaları biz de yakından takip ediyoruz. Akalan Kalesi’ndeki arkeolojik sürecin tamamlanması ve turizme kazandırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.

"Kaçak kazılar arkeolojik bölgeye zarar veriyor"

Ziyarette gündeme gelen arkeolojik alanda zaman zaman yapılan kaçak kazılar konusunda da Başkan Doğan, “Akalan Kalesi’nde yürütülen çalışma şehrimiz için çok büyük öneme sahip. Orada tarihe ışık tutacak çok önemli bir çalışma yürütülüyor. Bu süreçte en fazla muzdarip olunan nokta ise arkeolojik kazı alanında yapılan kaçak kazılar ve define arama faaliyetleri. Yetkililerin de söylediği gibi Çatmaoluk köyünde bulunan Akalan Kalesi ve etrafındaki bölgede define ve buna benzer buluntular olamayacağı gibi, yapılan kaçak kazılar bölgedeki arkeolojik katmanlara da ciddi zararlar veriyor. Bu sürecin sekteye uğramaması, başarıyla tamamlanması adına herkese sorumluluk düşmektedir. Ben hemşehrilerimizin bu konudaki hassasiyetine güvenerek kaçak kazıların önlenmesi konusunda onların da dikkatli olmasını ve gerekli mercilere ihbarda bulunmalarını rica ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.