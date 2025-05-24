Burhaniye de 24 okulun katımıyla düzenlenen yılsonu sergisi ilgi gördü. Her okul farklı ürünlerle sergiye katılırken, Celal Toraman Anadolu lisesi öğrencileri de atık malzemelerden heykel yaptı.

Burhaniye’de Faruk Kızıklı İlkokulu Bahçesinde düzenlenen yıl sonu sergisine katılan 24 okulun öğrencileri, bir yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergilerken. Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri de stantta atık malzemelerden yaptıkların ürünlere yer verdi. Eski kotlardan çanta ve şapkalar yapan öğrencilerin, atık pet şişe ve bardaklardan yaptığı heykel de ilgi odağı oldu. Heykele, Muhteşem adını veren Sudenur Muslu ve Eda Bekiroğlu, heykelin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sergide hep atık ürünlerden hazırlanan ürünlerin yer aldığını kaydeden, Sudenur Muslu, "Sergimizde yer alan ürünlerin tamamı atık malzemelerden yapıldı. Eski kotlardan çanta ve şapkalar yaptık. Atık yağlardan da sabunlar yaptık. Atık pet şişe ve bardaklardan da insan heykeli yaptık. Adını da Muhteşem koyduk. Heykelimiz ilgi gördü. Bu ilgi de bizi mutlu etti" dedi.