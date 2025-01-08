Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın verdiği Takım Çalışması dersi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Buse Nur Ersoylu, Seçkin Onur Bayrak, Azra Kaynarca, Taner Çakar, Ece Nur Kalaycık ve Halil İbrahim Erdoğan tarafından hayata geçirilen proje ile ihtiyaç sahibi bireylere sıcak yemek ulaştırılması amaçlandı.

Yemeklerin hazırlık süreci, üniversitenin modern eğitim mutfağında büyük bir özveriyle yürütüldü. Öğrenciler, yemeklerin pişirilmesinden paketlenmesine kadar tüm aşamalarda aktif rol aldı. Projede bizzat paketleme çalışmasında yer alarak katkı sağlayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban; “Diğer projelerde olduğu gibi sosyal sorumluluk projesine de büyük önem veriyoruz. Bizim için çok anlamlı bir çalışma oldu. Öğrencilerimizi böyle bir projede yer alırken daha istekli gördüm. Bir an önce hazırlanan paketleri yerlerine ulaştırmak için büyük bir şevkle çalıştılar. Biz de onlara katkı sunmaya çalıştık. Projede yer alan bütün öğrencilerimi bu vesileyle kutluyorum. Böylesine kıymetli sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek.” dedi. Hazırlanan yemekler, belirlenen adreslere tek tek dağıtıldı. Proje kapsamında 37 haneye toplamda 151 porsiyon yemek teslim edildi. Dağıtım sürecinde yaşanan sıcak ve anlamlı anlar hem öğrencilere hem de ihtiyaç sahiplerine duygusal anlar yaşattı. Projenin görünürlüğünü artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, çekilen içerikler “bubfaileyemekihtiyacigiderme” adlı Instagram hesabında paylaşıldı. Bu paylaşımlar üniversite öğrencileri ve toplumun farklı kesimleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü bu tür projelerle hem öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor hem de bölge halkının ihtiyaçlarına çözüm üretme misyonunu sürdürüyor.