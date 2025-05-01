Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulunda Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje başvurusu yapan ve projeleri kabul edilen öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Proje danışmanları Ögr. Gör. İlhan Deveci ve Ögr. Gör. Meziyet Narin ile Yüksekokul sekreteri Nuray Aksu’nun yer aldığı etkinlikte, öğrenciler ile birlikte proje konuları hakkında istişareler gerçekleştirildi.

Etkinliğin devamında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan tarafından proje başvurusu kabul edilen Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri Ali Miraç Çoban, Enuş Demir, Canan Kara ve Melissa Ümit ile İşletme Yönetimi programı öğrencisi Muzaffer Veyis Altıntaş’a teşekkür belgesi verildi. Müdür Bezirgan, yüksekokul tarihinde ilk kez Tubitak projelerinin kabul aldığını belirterek "Bu etkinlik vesilesiyle öğrencilerimizi onurlandırmak istedik. Ayrıca, bu etkinliğin diğer öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz. Kurum olarak gelecek proje döneminde daha fazla proje gerçekleştirerek Balıkesir Üniversitesi’nin vizyonuna ve artan ivmelenmesine destek olmak istiyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz’’ dedi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.