Burhaniye ilçesinde, Ahmet Akın Kültür Merkezinde iftar yemekleri başladı.

Burhaniye de iftar yemekleri başladı. Burhaniye Belediyesinden yapılan açıkama da, "Burhaniye Belediyesi tarafından Gözçiçek Gıda’nın katkılarıyla düzenlenen ilk iftar yemeği, Burhaniyeli hemşehrilerimizi aynı sofrada buluşturdu. Allah kabul etsin. Ramazan’ın 1. gününde, Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk iftar yemeğinde, Belediye Başkan Vekilimiz Tarık Erdil, Belediye Başkan Yardımcımız Tamer Midilli ve Belediye Meclis Üyelerimiz, vatandaşlarımızla bir araya geldi. Burhaniye Belediyesi tarafından Gözçiçek Gıda’nın katkılarıyla düzenlenen ilk iftar yemeği, Burhaniyeli hemşehrilerimizi aynı sofrada buluşturdu. Ramazan ayı boyunca her akşam iftar yemeklerimiz Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde devam edecek. Düzenlenen iftar sofralarımıza tüm halkımız davetlidir" sözlerine yer verildi.