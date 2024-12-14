Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Berber ve Kuaförler Odasının yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girerken, damat tıraşı da 2 bin 500 lira oldu. Saç tıraşının 200 lira olduğunu kaydeden Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa, üyelerinden tarifeye uymalarını istedi.

Burhaniye’de kuaför ve berberlerde yeni tarife yürürlüğe girerken, berber ve kuaför hizmetlerine yüzde 50 dolayında zam geldi. Yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini anlatan Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa, “ Yeni tarife ile birlikte 150 lira olan saç tıraşı 200 liraya 60 lira olan sakal tıraşı da 100 lira oldu. Damat tıraşı da 2 bin 500 lira oldu. Yeni tarife hayırlı olsun. 158 üyemiz var. Üyelerimizin tarifeye uymalarını bekliyoruz ” dedi.