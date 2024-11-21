Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Özel eğitim öğretmenleri eşliğinde Burhaniye Belediyesi bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler, engelli bireylere yönelik resim, müzik ve spor branşlarında eğitimler düzenleniyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen bu eğitimlerle engelli katılımcılar hem yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor, hem de sosyal iletişimlerini güçlendiriyor.

Burhaniye Belediyesi, bu anlamlı çalışmayla engelli bireylerin topluma aktif şekilde katılmalarını desteklerken, yaşam kalitelerine katkı sağlıyor.