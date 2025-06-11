Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından 05 Haziran 2025 günü ilçede gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada; 488,75 gram sentetik kannabinoid (Bonzai hammaddesi), 255 adet sentetik ecza hapı, 21 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 70 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.