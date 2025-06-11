Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan uygulamalarda 5 gün içerisinde 716 araç ve 304 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 219 sürücüye toplam 447 bin 881 TL para cezası kesildi. Ayrıca 4 sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 araç trafikten men edildi.

Denetim süresince 3 yaralanmalı trafik kazası yaşanırken, kazaların tamamında motosikletlerin yer aldığı bildirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerin bayram sonrasında da devam edeceğini belirtti.