Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Hacıahmet Mahallesi’nde yer alan tescilli Pazarbaşı Konağı’nda restorasyon çalışmalarında son aşamalara gelindi. Tarihi binada inceleme yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kent Arşivinin çok yakında hizmete gereceğini söylerdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim vaatleri arasında yer alan ve Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak hizmet verecek olan tarihi yapının hazırlıkları titizlikle yürütülürken, sona gelen çalışmalarda Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Demir, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek süreci yakından takip etti. 1935 yılında inşa edilen, iki katlı kagir-ahşap yapı, 328 m kapalı ve 69 m açık alana sahip. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Burhaniye’nin kültürel mirasını yaşatacak olan Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi, çok yakında ilçe halkına kazandırılacak.