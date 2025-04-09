Burdur’da Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Burdur Şehitliği’ndeki tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Programda Ulu Cami İmam Hatibi Celalettin Sevimli Kur’an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ise şehitler için dua etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve emniyet personeli, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kurt, ailelerle sohbet ederek minnet duygularını iletti. Program sonrası konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, "Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle aslında ilk olmamız gereken yerdeyiz. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun, Rabbim gani gani rahmet eylesin. Onların açtığı yoldan bu teşkilat yürümeye devam edecek. Devletin birliği, milletimizin bekası için mücadelemiz sürecek. Bu yolda hepimiz birer namzediz. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Evlatları olarak, bu büyük kahraman teşkilat mücadelesini sürdürecektir. Bundan herkes emin olsun" dedi.

Polis Haftası etkinlikleri, Ulu Camisi’nde düzenlenecek mevlit ve ikramlarla devam edecek. Yarın da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu gerçekleştirilecek ve çeşitli bilgilendirme stantları kurulacak.