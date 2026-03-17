Burdur'da yaya geçidinde yayaya yol vermek için yavaşlayan trafik polisinin aracına, Tofaş otomobil arkadan çarptı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan yayaya yol veren 15 A 5431 plakalı trafik polisinin ekip aracına A.B. idaresindeki 15 NF 079 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.