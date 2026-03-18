Burdur'da gece saatlerinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Hacılarköyü ve Yarköy arasında bulunan sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.