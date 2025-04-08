Burdur’da 7-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan 61. Kütüphane Haftası kapsamında İl Halk Kütüphanesi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat, İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Fatih Ahmet Korkmaz, veliler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kısa film gösterimiyle başladı.

Kütüphane Müdür Yardımcısı Fatih Ahmet Korkmaz, bu yılın teması "Üreten Kütüphaneler" hakkında bilgi vererek, kütüphanelerin sadece sessiz okuma alanları olmaktan çıktığını, kullanıcıların aktif olduğu üretken merkezlere dönüştüğünü söyledi. Korkmaz ayrıca, "Güneş Enerjisi Sistemi" ve "Yağmur Suyu Hasadı" projeleriyle kütüphanenin çevreci bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat ise kütüphanelerin bireysel gelişimi destekleyen üretim merkezleri haline geldiğini vurguladı.

Program sonunda yılın en çok kitap okuyan çocuklarına bisiklet ve lavanta fidesi hediye edildi. Kütüphanenin en küçük üyesi olan 13 aylık bir çocuğa da çeşitli hediyeler verildi.