2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Burdur genelinde 245 okulda öğrenim gören 42 bin 615 öğrenci karne sevinci yaşarken, 3 bin 843 öğretmen yaz tatiline çıktı.

Burdur’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı tamamlandı. İl genelinde 245 okulda eğitim gören 42 bin 615 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Ayrıca 3 bin 843 öğretmen de eğitim yılını tamamlayarak tatile çıktı. Karne dağıtım törenleri Kayışzade Hafız Osman Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi ve sohbet etti. Vali Baydar Bilgihan, öğrencilere yıl boyunca gösterdikleri başarı ve gayretten dolayı teşekkür ederek yaz tatilini verimli geçirmeleri için kitap okumalarını ve dinlenmelerini önerdi. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Yeni eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci katıldı.