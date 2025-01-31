Bünyan Belediyesi ekiplerince eğitim öğretime verilen ara tatilin ardından öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla okul çevresindeki yaya geçitleri yenileniyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Özellikle öğrencilerin okula geliş ve gidiş saatlerinde trafik güvenliğini sağlamak için okul çevresindeki çizgileri yenileyerek daha belirgin hale getiriyoruz. Yapılan bu çalışmalarla yaya geçitlerinin görünürlüğü arttırılırken, araç sürücülerine de yavaşlamaları gerektiği hatırlatılıyor. Artan araç ve yaya trafiği nedeniyle tüm sürücülerimizin daha dikkatli olmalarını ve trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlatmakisteriz" ifadelerini kullandı.