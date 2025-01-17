Kayseri’nin Bünyan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak sömestir tatiline girdi.

Tuzhisar mahallesinde bulunan Şehit Musa Yüce İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Bünyan Belediyesi Proje Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Konu ile alakalı açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Yavrularımız güzel bir tatili hak etti, hepsini tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Evlatlarımızın tatillerini en verimli şekilde değerlendirmelerini diliyorum. Tatilde hem dinlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını öneriyorum. Bütün evlatlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.