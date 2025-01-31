Kayseri’nin Bünyan ilçesinde harabe haldeki yapılar belediye ekiplerince yıkıldı.

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Kahveci mahallesindeki kullanılmayan harabe yapıların yıkımı için çalışma başlattı. Yasal süreçleri tamamlanan harabe binalar iş makineleri ile yıkıldı. Belediye ekiplerince tamamlanan yıkım sonrasında mahalledeki görsel kirlilik ortadan kaldırılmış oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Mahallemizin dokusunu yenilemek amacıyla kullanılmayan harabe olmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden eski yapıları tespit edip yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor" dedi.