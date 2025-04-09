Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde girdiği bunalım sonucu kayalıklara çıkan 27 yaşındaki genç, ekiplerce ikna edilerek indirildi.

Olay, Hurma Mahallesi 299. Sokak yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. Dağda kayalıklar üzerinde bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, D.Ş. (27) isimli genci tespit ederek uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çabasıyla genç kendi isteğiyle dağdan indirildi. Genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.