Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçının ardından istifa eleştirilerine, “Ben 38 yıl şampiyon olmamış takımı şampiyon yaptım ve Şampiyonlar Ligi’ne götürdüm. Bu takım için çok emek verdim. İnsanlar ne istiyor onu da bilmiyorum. Mutlu da olmuyoruz” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “Kazanmak adına sahada mücadele etmeye çalıştık. Bazen futbolun bireysel hataları istemediğin sonuçlara neden oluyor. Oyunun gidişatını değiştirmeye çalıştık ama tekrar gol yedik. Direkten dönen toplarımız oldu. Hakem de devamlı takdir hakkını rakibe verdi. Bize faul vermedi. Puan almak istiyorduk, seyircimizi mutlu etmek istiyorduk. Bunu başaramadık. Devre arasında istediğim transferleri yaparak bu süreci devam ettireceğiz” diye konuştu.

“İnsanlar ne istiyor bilmiyorum”

Taraftarın istifa çağrısına da cevap veren Uygun, “Ben 38 yıl şampiyon olmamış takımı şampiyon yaptım ve Şampiyonlar Ligi’ne götürdüm. Bu takım için çok emek verdim. Bir teknik direktör bir şehir için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben takım ekonomisi dağılmaması için transfer yapmıyorum. İnsanlar ne istiyor onu da bilmiyorum. Mutlu da olmuyoruz. Bu işlerin sadece teknik direktörler üzerinden ilerleme şansı yok. Futbolcularımı da tebrik ediyorum, sahada iyi mücadele verdiler” ifadelerini kullandı.