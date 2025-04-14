22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç ile AK Parti Manisa Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi oğlu Ahmet Mücahit Arınç Selendi’yi ziyaret etti.

Selendi girişinde Selendi AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe yönetimi ile AK Parti eski ilçe başkanları Muhammet Akcan, Muharrem Sezer, Şeref Kaçar, Belediye Eski Başkanı Mürsel Uçan ve partililer tarafından karşılanan Bülent Arınç ve Ahmet Mücahit Arınç buradan Selendi AK Parti İlçe Başkanlığına geçti.

Parti binasında partililere seslenen TBMM 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç, "Yaklaşık 40 yıldır Selendi ilçemiz ile gönül bağımız var Selendi’ye çok gelmişliğim var eski tozlu yollardan geldik gittik ama şimdi ulaşım sorunumuz yok. Selendi her şeyiyle fazlasını hak etti her daim bize destek verdi teşekkür ediyorum. Selendi AK Parti hizmetlerinden faydalandı. Faydalanmaya da devam edecek yeterki bir olalım beraber olalım." dedi.

Bülent Arınç ve Milletvekili Arınç daha sonra Selendi Belediyesine geçti. Burada Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ve geçtiğimiz aylarda AK Parti’ye geçen Belediye Başkanı Murat Daban, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Personelleri tarafından karşılanan Bülent Arınç ve Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’a Başkan Daban tarafından Yatılı Bölge Ortaokulunun Polis okulu yapılması ile ilgili ve araç takviyesi sağlanması konusunda dosya sunuldu.

Başkan Daban tarafından Selendi ile ilgili hediyeler takdim edilmesinin ardından Bülent Arınç ve Ahmet Mücahit Arınç ilçeden ayrıldı.