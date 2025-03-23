TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Şehzadeler İlçesindeki tarihi Sultan Camisi’nde, kendisi ve eşinin vefat eden aile fertleri için mevlit okuttu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camisi’nde, bugün öğle namazından sonra kendisi ve eşinin vefat eden aile fertleri için mevlit okuttu.

Vefat eden annesi Ayşe Sevdiye Arınç, babası İbrahim Arınç, ağabeyi Yıldıray Arınç ve oğlu Fatih Arınç ile eşinin vefat eden yakınları için geleneksel hale getirdiği mevlit okuttu.

Tarihi Sultan Camisi’ndeki mevlide ağabeyi Ümit Doğay Arınç ve aile yakınlarının yanısıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, iş insanları Arif Koşar, Hayrullah Solmaz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Manisalı katıldı.

Öğle namazının kılınmasının ardından programa katılan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur, Hatuniye Cami İmamı Hayrettin Çoban, Sultan Cami görevlileri Ömer Faruk Altunağa, Salih Yıldırım, Sefer Yıldırım ve TOKİ 2 Cami İmamı Abdullah Tay tarafından Kur’an tilaveti ve mevlüd okundu.

Okunan mevlidin ardından katılanlara teşekkür eden Bülent Arınç, "Allah kabul etsin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Çok memnun olduk sizlere, ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Burada ailemizi temsil eden ağabeyim Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ve oğlum AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikteyiz, Biz çok mutlu olduk." diye konuştu.

Arınç, yakınları ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.