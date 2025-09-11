Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun mücadele sonucunda kontrol altına alındı.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Gülalan ile Hasanbeyler mahalleleri arasında kalan Karadere mevkiinde, saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda hızla büyüyen ve yangın gözetleme kulesi tarafından fark edilen yangına ilk müdahaleyi, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 dakika gibi kısa bir sürede yaptı.

Yerleşim alanlarına yakın bir noktada devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 arasöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 44 orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Hızlı bir şekilde müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına havadan ise 6 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Hızlı ve etkili müdahale sonucunda 2,5 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarıma başlandı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.