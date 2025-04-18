Denizli’nin Buldan ilçesinde tarihi iki katlı ahşap ev çöktü. Evin ortasından yol geçen tarihi evde kimsenin yaşamadığı öğrenirken çökme sonucunda ise ölen ya da yaralanan bildirildi.

Olay, Buldan ilçesi Girne Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, efsane hale gelen tarihi iki katlı ev çöktü. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen ve evin ortasından yol geçen ahşap iki katlı tarihi evde ölen ya da yaralanan olmadı. Buldan’da ortasından yol geçen ev olarak da bilinen ve halk arasında Damaltı olarak bilinen tarihi ev, Buldan manzaralına sahip ahşap ve iki katlı yapısıyla ilgi odağı oluşturmuştu.