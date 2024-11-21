Giresun’un 47 bin 352 nüfuslu Bulancak ilçesinde günlük olarak 47 ton evsel atık, 4 ton moloz ve diğer çeşitli atıklar toplanarak toplamda günde 50 tonun üzerinde çöp toplanıyor.

Bulancak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’den 7 gün 24 saat esasına dayalı bir hizmet anlayışıyla temizlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek ilçede 7 çöp toplama aracı, 1 çöp taksi ve 30 süpürme elemanının sürekli sahada görev yaptığı belirtildi. Ayrıca, vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları ve temizlik çalışmalarına destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Bulancak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, cadde, sokak ve yeşil alanlara atılan çöplerin görsel kirliliğin yanı sıra halk sağlığını da olumsuz etkilediği vurgulandı. Sık sık temizlenen bölgelerde saatler içinde yeniden çöp bırakılması, halkın çevre bilinci konusunda eğitilmesi gerektiği ifade edildi. Çöp toplama ekiplerinin belirli saatlerde sahada olduklarına dikkat çekilerek, vatandaşlardan toplama saatleri dışında çöp bırakmamaları istendi. Bu tür alışkanlıkların tespiti halinde cezai işlem uygulanabileceği de belirtildi.

Molozlar için çöp taksi hizmeti

Konteyner kenarına bırakılan eşya ve moloz gibi atıkların, çöp kamyonları tarafından alınmasının teknik olarak mümkün olmadığı ifade edilerek, evsel atık dışında kalan çöpler için 444 28 44 numaralı telefondan Çöp Taksi veya kamyon hizmeti alınabileceği hatırlatıldı.

Sokak hayvanlarına iyi niyetle bırakılan bozulmuş yiyeceklerin, sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Çiğ et, kokmuş yiyecek ve küflenmiş ekmeklerin, sokak hayvanları için zararlı olduğu belirtilerek, bu tür yiyeceklerin yerine kuru mama ve su gibi beslemelerin belirli alanlarda yapılması önerildi.