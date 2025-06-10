Giresun’un Çınarlar mahallesi muhtarı Canan Şahin, mahalledeki ihtiyaç sahibi aileler için giyim pazarı projesini hayata geçirdi.

Çınarlar mahallesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Canan Şahin, seçimlerin ardından muhtarlık ofisinin önünde ihtiyaç sahibi aileler için giyim pazarını hizmete açtı. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen giyim pazarında ilk zamanlarda mahalle sakinleri faydalanırken, şimdi il geneline yayıldı.

Hayata geçirilen giyim pazarıyla ilgili bilgi veren Muhtar Canan Şahin, "Mahalle halkımızın evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası giysileri muhtarlık bürosunda topladım ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladım. Ancak daha sonra kullanmadığı giysileri getirenlerin sayısı arttıkça muhtarlık önüne tezgah açtım. Muhtarlık önündeki pazar tezgahına gerek hiç kullanmadıkları gerekse temiz kullanılmış giysileri, ayakkabıları getirip bırakıyorlar. İhtiyaç sahibi olanlar da kimseye bir şey sormadan pazardan alışveriş yapar gibi alıp, deneyip beğendiklerini alıp gidiyorlar. İlk zamanlarda sadece mahalle sakinleri faydalanırken şimdi yardım edenlerde, ihtiyacı için alanlar da il geneline yayıldı. Biz de bu durumdan son derece memnunuz. Bu gidişler bir alışveriş dükkanı da açabiliriz" dedi.