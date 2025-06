Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, mülkiyeti FİSKOBİRLİK’e ait üniversitenin gelişim alanı içerisindeki arsayı satmasına tepki göstererek, Giresun Belediyesi’ni sürece dair şeffaf davranmamakla eleştirdi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, FİSKOBİRLİK’in Giresun Üniversitesi sınırlarında yer alan bir arsayı satmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Tarihi Rektörlük Binası önünde akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen açıklamada Can, Giresun Belediyesi’ni ve FİSKOBİRLİK’i hedef aldı. Rektör Can, söz konusu 7.4 dönümlük arsanın belediye, FİSKOBİRLİK ve alıcılar arasında uzlaşı sağlanarak gizlice satıldığını öne sürerek, "Umutla uzlaşı beklerken sahil yoluna cepheli, en önde bulunan 7.4 dönümlük parselin gizlice satıldığını, daha doğrusu satışı konusunda uzlaşı sağlandığını duyduk. görüşmelerin sürdüğü bir dönemde böyle bir satışın gerçekleşmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

"Tekliflerimizi sunmuştuk"

Rektör Can, belediyeyle yürüttükleri imar çalışmaları kapsamında FİSKOBİRLİK’e sunmak üzere çeşitli teklifler hazırladıklarını belirterek, "Süreç devam ederken satışın gerçekleştiğini gördük. Gelişmeler üzerine Belediye Başkanı ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştük. Görüşmelerim sonrasında, satanların, parseli alanların ve Belediye Yönetiminin söz konusu parselin satışı konusunda uzlaştıklarını fark ettim" dedi.

"İş işten geçmiş değil"

Rektör Can, açıklamasında taraflara ve Giresun halkına çağrıda bulunarak, üniversite olarak çözüm odaklı her türlü öneriye açık olduklarını vurguladı. Parselle ilgili henüz bir imar düzenlemesi yapılmadığını hatırlatan Can, sürecin hala geri döndürülebileceğini belirtti. "Belediyemize, satışı yapılan parselin ve FİSKOBİRLİK’e ait diğer parsellerin üniversite gelişim alanı olarak belirlenmesini içeren imar planı önerimizi ilettik. Talebimize olumlu bir cevap bekliyoruz. Aksi halde konuyu kamuoyuna daha etkin bir şekilde taşımayı ve gerekirse yargıya başvurmayı düşünüyoruz" dedi.