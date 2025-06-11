Karabük Belediyesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdiği projeyle Bulak Kanyonu’nu doğa turizmine kazandırıyor.

Karabük Belediyesi, şehrin doğal mirasını koruma ve turizme kazandırma hedefi doğrultusunda önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2025 Yılı Doğa Temelli Turizme Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Bulak Kanyonu Doğa Turizmi ile Buluşuyor" başlıklı projeyle, Bulak Kanyonu doğa turizmine açılacak.

Proje kapsamında, Mencilis Mağarası’ndan başlayarak Kireç Kuyusu mevkisine kadar uzanan yaklaşık 7 kilometrelik parkurda detaylı bir haritalama çalışması gerçekleştirilecek. Yürüyüş ve bisiklet yollarının planlanacağı güzergâhta doğal şelaleler, endemik bitki türleri, tarihi ve jeolojik varlıklar kayıt altına alınacak. Ayrıca bölgenin flora ve fauna çeşitliliği de belgelenerek bilimsel bir altyapı oluşturulacak.

Proje sürecinde 42 kişiye yönelik doğa turizmi, destinasyon yönetimi ve ziyaretçi deneyimi konularında toplam 40 saat sürecek, 10 günlük bir eğitim programı düzenlenecek. Karabük Belediyesi’ne ayrıca proje süresince 240 saatlik danışmanlık desteği verilecek.

Projeyle yalnızca Bulak Kanyonu’nun ekoturizm potansiyeli değerlendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekte yapılacak yatırımlar için kapsamlı bir planlama zemini oluşturulacak. Hazırlanacak dijital ve görsel haritalama sistemi, doğa sporcuları, turistler ve turizm acentelarıyla paylaşılmak üzere erişime açılacak.

Proje sözleşmesi, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya arasında imzalanırken uygulama süreci ise Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülecek.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, doğa temelli turizmin kent için önemine dikkat çekerek, "Karabük’ün doğal mirasını korumayı ve turizme kazandırmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız projeyle, Bulak Kanyonu’nu doğa sporlarına uygun bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma tamamlandığında hem doğaseverler için yeni fırsatlar sunacağız hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacağız" dedi.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ise, "Ajans olarak, doğal mirasın korunarak ekoturizme kazandırılmasını ve sürdürülebilir turizm projelerini öncelikli görüyoruz. Karabük Belediyesi’nin bu vizyonuna katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.