Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki incir üreticilerine yönelik ’İncir Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri’ konulu bir eğitim programı düzenlenecek.

İncir üretiminin kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bilgilendirme toplantısı, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 10.00’da Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Buharkent’te yoğun olarak yapılan incir üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin bilinç düzeyini artırmak amacıyla düzenlenecek olan eğitimde, incirlerde sıklıkla karşılaşılan hastalık türleri, zararlılarla mücadele yöntemleri ve modern yetiştiricilik teknikleri detaylı şekilde ele alınacak.

Eğitimle ilgili Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İncir Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri Konulu Eğitim Düzenlenecektir. Tüm üreticilerimizin katılımı önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.