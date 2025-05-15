Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ilçe ziyaretlerine aralıksız devam ederken son durağı Buharkent oldu. Ziyaret ettiği her ilçede oda başkanlarının desteğiyle karşılanan Başkan Künkcü, Buharkent’te de oda başkanlarından güven oyu aldı.

Buharkent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Namık Ülken, Buharkent Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Emere, Buharkent Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yelken ile Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’u ziyaret eden Künkcü’ye, Pamukören Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Tezcan ve Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol da eşlik etti.

Ziyaret sırasında konuşan Buharkent Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Emere, Başkan Künkcü’ye duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Muhammet başkanımız odamıza her zaman destek oldu. Taleplerimizi anında yerine getirdi. Allah kendisinden razı olsun. Bilgisayar istedik, gönderdi. Yardım talep ettik, geri çevirmedi. Her zaman yanındayız. Çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Buharkent Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Namık Ülken de Başkan Künkcü’nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkanımız her zaman esnafımızın yanında olmuştur. Taleplerimize olan hassasiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımı bizleri son derece memnun etmektedir. Odamıza yaptığı ziyaret ve ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Buharkent programı kapsamında ilçedeki esnaf odalarıyla bir araya gelen Başkan Muhammet Ali Künkcü, yaptığı açıklamada oda başkanlarıyla kurdukları güçlü diyaloğun önemine dikkat çekerek, "Buharkent’te kıymetli oda başkanlarımızla ve esnafımızla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Taleplerini ve önerilerini dinledik. Aydın’daki tüm odalarımızla olduğu gibi Buharkent’teki odalarımızın da her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri için tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Her ilçede olduğu gibi Buharkent’te de güçlü bir destek gören Başkan Künkcü, oda başkanlarından aldığı bu güven oyuyla moral depolarken, birlik ve beraberlik içinde esnaf için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.